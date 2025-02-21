城巴推觀光開篷巴士「熊貓環海號」　3.17起行經海洋公園

「熊貓環海號」同樣擁有黃色的車身，但印上4大兩小的大熊貓造型。

港產大熊貓龍鳳胎亮相下掀起熱潮，城巴與海洋公園今日(21日)宣布合作推出主題開篷巴士「熊貓環海號」，乘客可於巴士上巧遇「家姐」、「細佬」及家庭成員，並與它們打卡。「熊貓環海號」將於本周六(22日)起於觀光路線H1、H2及H2K行駛，貫穿九龍及港島北岸，3月中開辦兩條新路線，途經海洋公園及淺水灣等南區景點，每程繼續收費47.6港元。

一如其他城巴一樣擁有黃色的車身，不同的是「熊貓環海號」印上4大兩小的大熊貓造型，相信是大熊貓龍鳳胎「家姐」、「細佬」、盈盈、樂樂及新來港的安安、可可；車廂內則用上藍色的布置，與座椅背一同貼上大熊貓的造型照，例如在機動遊戲之中吃竹葉，亦設置全亞洲首個開篷巴士車頭位置全玻璃天幕，方便乘客在下雨期間亦能透視高樓大樓及沿途景色。

「熊貓環海號」首階段將於本周六起，於觀光路線H1、H2及H2K的懷舊、文化及夜賞路線行駛，主要往來尖沙咀至中環，貫穿九龍及港島北岸；下月17日起則會改在新開辦的「H3及H4海岸之旅」運作，穿梭中環至赤柱，並途經多個主要旅遊景點，例如海洋公園、香港仔、淺水灣及赤柱，亦會到堅尼地城新海旁，每程車費47.6港元，與其他觀光巴士路線相同。

城巴助理營運總監馬詹唯表示，觀光巴士外觀和設施良好，在受深圳居民赴港「一簽多行」等帶動下，上月客量錄得增長，按月多30%，會繼續投放資源開拓機遇。城巴又說，旅客將可乘客新路線前往海洋公園探望大熊貓一家，形容「享受雙倍熊貓觀光體驗。」巴士公司亦會贊助500張限量版熊貓主題的巴士套票派發予南區居民。持票人士可在兩日內無限次乘搭開篷巴士路線及其他路線。