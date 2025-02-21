杜撰與大陸人員聯繫詐千萬新台幣　2校級軍官入獄

台媒周五（21日）報道，當地防務部門軍事情報局中校蘇薪名、上校蘇永玲，從2018年起聯手用一人分飾兩角之方式，杜撰與陸籍人員聯繫的假資料，詐領工作經費654.3萬元新台幣（約155.4萬港元）、14.4萬美金（約112.3萬港元），最高法院考量蘇永玲供出另案共犯依利用職職務詐取財物罪判刑3年2月，蘇薪名判刑5年定讞。

蘇永玲為防務部門軍情局現役軍人；蘇薪名則為接受軍情局相關訓練之現役軍人，兩人及後結識，之後從2018年4月至2023年6月間，由蘇薪名上網購買或蒐集之大陸地區人民身份證提供予蘇永玲，佯裝蘇薪名引介大陸地區人民。

蘇薪名提供網絡收集或自行編撰而來之大陸地區軍港軍艦船舶動態等資訊予蘇永玲陳報軍情局，由蘇永玲簽獲該局同意，將所謂陸籍人員列為試用人員；蘇薪名之後以切換通訊軟件使用者帳號、一人分飾兩角之方式，杜撰與陸籍人員聯繫之不實對話紀錄。

蘇永玲以此方式申報獎金，當中收受85萬元新台幣（約20.1萬港元），其餘由蘇薪名收受，再轉存至他人帳戶。高等法院考量蘇永玲誠摯努力供出另案共犯，客觀上有足以引起一般同情，而有情輕法重、情堪憫恕之情，依現役軍人共同犯利用職務機會詐取財物罪判刑3年2月，褫奪公權3年，蘇薪名判刑5年，褫奪公權5年，最高法院駁回上訴確定。