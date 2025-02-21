民主黨預備解散　主席：外界可各自理解是否有難言之隱

民主黨成立三人小組跟進解散及清盤法律程序。

民主黨昨日(20日)宣布成立小組預備解散程序，該黨主席羅健熙今日(21日)在電台承認決定比較急，但不便透露背後原因，又指外界可「各自理解」是否有難言之隱。同場的創黨成員李華明稱，向「共產黨」查詢立法會選舉提名，獲回覆：「你們還捱得到12月嗎？」

該政黨中委會去年12月換屆，2天後便與被解散。被問到外界忖測解散是有難言之隱，羅健熙認為各界可「各自理解」。羅健熙說，換屆時未有解散念頭，近數個星期才開始討論，承認決定來得較突然。羅健熙指，雖然當時「難捱」、「說沒有錢」，但一向都認為沒有錢便節省些。他說知道各界感到有點疑惑，但未必未必能向公眾說明太多不同的資訊。

至於該黨創黨成員李華明則稱，「我對的是共產黨」，沒有經過中間人剪接，直接和「不同部門、機構溝通」。對於解散決定，他表示感到無可奈何。他稱問及政黨12月立法會選舉能否獲提名，獲對方回覆：「你們還捱得到12月嗎？」

而民主黨前主席劉慧卿表示，「不太想支持」解散決定，但現時形勢不少民主黨人正坐牢，認為「如果有更多人，你又大件事，所以很多事情要想。」她表示，黨友和公眾想知道這幾天發生了甚麼事。