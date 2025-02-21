社工壓力大掀離職潮　社福界陷「跑數文化」

有工會早前公布調查指超過七成受訪社會福利署社工有睡眠困難，近半有中至重度焦慮，近四分之一人考慮未來5年離職。有兼職社工向《東呼即應》透露，政府削減社福界資源，變相減少職位，加上處理個案如「跑數」，致工作量及壓力愈來愈大。平時有負面情緒，只能與同行聊天紓壓。有學者分析，香港社工的工作量較多，是澳洲社工的兩倍，促請當局解決問題，例如支援社工接受心理輔導。

28歲的孔令璋是一名註冊社工，集中青年服務領域，曾經在綜合青少年中心工作，亦做過中學駐校社工，他於去年中轉做自由工作，兼職社工以及保險經紀，目前社工的工作均以接項目形式，在學校帶課後小組以及宿營項目。他提及在中學當駐校社工時，有一天校內只有他一名駐校社工，如廁後正想回房間工作時，校長和特殊教育需要統籌主任站在門口，用很沉重語氣告訴他有一名學生跳樓，他當刻感到十分愕然，「腦海是空白一片」。

孔令璋指出，遇到這情況時一定有程序，要上報等主任指示，整日要處理個案，愈接觸多個案，或多或少影響情緒，有時處理完一天忙碌的工作回家，其實很難控制自己不再想，但又不能想太久，而第二天又要如常上班，不能停下來，因為不斷有學生遇到困難要輔導。

政府從2019年開始在每間中學增加至兩名社工，即推行「一校兩社工」政策，孔令璋認為仍然不足夠，假設一間學校約有300名學生，假設一半學生需要輔導，但學校僅兩名社工，一定不足夠。他指出，作為青少年的社工，了解到社署將在兒童及青少年界別削減資源 ，資源少時又沒有理由減人工，惟有削減職位，導致社工的工作量及壓力愈來愈大。他續指，社福團體不是牟利機構，主要收入來源來自政府資助，因此需要達標，向納稅人交代，整個概念與「跑數」相似，以前在中學做駐校社工，一年要做50個個案，例如做80節小組活動。

香港中文大學社會工作學系教授崔佳良指出，在香港社工當中有很多項目式工作，譬如不是恒常化項目，要申請基金來營運，視乎機構如何做，計劃書如何寫，如想提升計劃書競爭力，計劃書通常會填寫較多服務量，雖然有助爭取較多資源，但社工執行過程中要不斷「跑數」，而香港社工本身工作量已經很大，不單是駐校社工，不同行業的社工都是忙於「跑數」。

崔佳良續指，曾經做過澳洲和香港社工工作情況的比較研究，發現香港社工的個案工作量較多，起碼是澳洲社工的兩倍，同時外界文化因素都很重要，例如大家都知香港投訴文化及意識較強，在服務中處理投訴都需要大量時間精力，這種種因素令社工離職傾向強。

他認為，當局可想想解決問題的方法，譬如對於社工來說，當局有社會工作訓練基金，除了交流培訓外可否投入更多資源，支援社工接受精神健康心理諮詢，當局的社會工作訓練基金可否幫助社福機構，幫助社工辦這類活動，更系統地檢視社工提到「跑數」問題。