港人旅遊醫學諮詢不足1%　專家倡接種相應疫苗減感染風險

近年北上外遊成趨勢，但仍需留意目的地流感等流行病疫情！香港疫苗及旅遊醫學會今日(21日)公布一項調查發現，只有不足1%的受訪者曾在外遊前進行過旅遊醫學諮詢，另有約三分二人不清楚哪些地方有疫情。醫學會建議市民可從三個方向評估風險，若風險較高則應在出發前做足保護措施。有醫生指，病毒及細菌合併感染會令病情更嚴重，如患者未即時獲得適當治療甚至會增加入院或死亡風險。

調查於今年2月進行，主要以街頭訪問形式，發現有約3%的受訪者表示外遊前會考慮進行旅遊醫學諮詢，但真實情況下卻只有少於1%受訪者進行過諮詢；結果亦發現僅有33%受訪者知道現時哪些地區正爆發疫情，僅5%受訪者知道入境某些國家時需接種特定疫苗。此外，有高達85%的受訪者指，即便要到高風險的國家或地區旅遊也不會考慮接種疫苗。可見港人忽視了旅遊醫學的重要性。

香港疫苗及旅遊醫學會會長梁家偉建議，市民可擬一個評估系統評估風險，主要包括即將旅遊的地區、個人健康以及可預防疾病作出評估，若風險較高，則可接種相應疫苗，如肺炎球菌、流感或呼吸道合胞病毒等疫苗，這些疫苗不僅能有效降低感染風險，更可減輕病情的嚴重程度及併發症的發生率。不僅如此，還可以準備合適的應急藥物以及做好醫療上的準備。

傳染病科主管孔繁毅指出，一旦同時受流感病毒及肺炎球菌攻擊，患者的臨床病徵會更嚴重，甚至增加入院或死亡風險。他指出，肺炎球菌是香港最常見引致肺炎及其他嚴重感染的細菌之一。本港約三成社區感染性肺炎個案都是由肺炎球菌引起。除引起肺炎外，還會引致鼻竇炎、中耳炎、腦膜炎及菌血症等嚴重感染，亦強調接種肺炎球菌疫苗的重要性。

英國註冊藥劑師黎倚華表示，流感與普通感冒不同，很多流感病人都會出現嚴重病徵，而感染流感後還容易感染肺炎等的細菌，又指肺炎球菌疫苗注射一次即終身保護，建議高風險人士注射疫苗。