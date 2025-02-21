電車申加價至3.3元獲議員支持　指會翻新車廂及多請司機

立法會交通事務委員會昨日(20日)討論電車公司的加價申請，期間多名議員基本上支持電車公司申請加價。有議員認為加幅溫和，料對市民影響不大；有議員擔心加價會影響電車的競爭力；亦有議員建議加強非票務收入，拓展收入來源。電車公司指，今次申請加價主要用於翻新電車，亦會開發新服務產品，尤其是吸引旅客乘坐電車。當局表稱會繼續監察電車的營運情況。

電車公司早前向運輸署提交票價調整申請，加幅介乎6.6%至15.3%，其中12歲或以上人士車費由3港元增至3.3港元，加幅10%；3歲至11歲小童車費由1.5港元增至1.6港元，加幅約6.6%；65歲或以上長者票價由1.3港元調高至1.5港元，加幅約15.3%，是3類票種之中最高；月票收費則維持260港元不變。

根據政府提交的文件，電車公司去年錄得約1,120萬港元稅後盈利，按年升近1.5倍，但營運成本同時升逾10%至約3.07億港元，未來兩年亦將投入6,820萬港元推行各項改善計劃項目，包括更換道岔及緊急交叉道口、開發提供實時到站資訊的應用程式等。

議員陳學鋒表示，電車因性價比高而受市民歡迎，憂慮電車加價後，市民改乘其他交通工具，導致票務收入愈趨惡劣。電車公司董事總經理戴弘博回覆指，公司計劃聘請更多車長，以加密班次，亦期望透過推出應用程式，提升乘客滿意度，強調會密切監控，使電車繼續成為可負擔及廉價的港島交通工具。戴又指，電車路軌每隔幾年就要更新，形容公司維持未來的投資計劃十分關鍵。

另一議員張欣宇認為，電車每程實際加幾毫，對市民影響不大，關注電車的乘客當中，市民及遊客的佔比，期望電車公司多加吸引旅客。戴弘博估計，每日有約15%至20%旅客乘搭電車，相對本地人，旅客願意付更高票價，因此公司嘗試開發新的服務產品，例如為遊客提供多種語言的語音導航，以及與海外旅行社建立聯繫，加入乘搭電車的行程。

另外，議員李鎮強建議，電車公司應加強拓展非票務收入，例如將電車廠發展成博物館，展示以往數代電車，以及讓舊代電車重新行駛，並收取較貴車票。李亦建議電車公司推出一系列的電車車隊，可考慮以本地男團MIRROR成員姜濤、大熊貓及哪吒為主題。戴弘博稱，一直希望開放電車廠予公眾參觀，惟空間不足，加上設立博物館要投放大量資源，形容有一定挑戰性。

運輸及物流局副秘書長葉海鷹表示，電車的票價相對便宜、有競爭力，當局會繼續監察電車的營運情況，同時希望電車公司在其他非票務收入能做得更好，維持長遠財務可持續性。

電車公司對上一次調整車費是在2022年7月11日，當時12歲或以上人士車費由2.6港元增至3港元，小童車費由1.3港元增至1.5港元，65歲或以上人士票價由1.2港元調高至1.3港元，月票收費由220港元增至260港元，遊客票則被取消。