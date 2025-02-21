兩男40天重裝徒步逾千公里　橫越塔克拉瑪干沙漠

新疆塔克拉瑪干沙漠是世界第二大流動沙漠，素有「死亡之海」之稱，民間更有進得去出不來的說法。內地2名職業徒步者近日在40天內，完成全自助徒步1,004公里橫越塔克拉瑪干沙漠的挑戰。雖然雙雙暴瘦12多斤，但他們周二（18日）接受內媒採訪時，坦言不可能征服大自然，今次成功離不開幸運，又感謝沙漠仁慈地放過2人。

本月8日，周揚及張治國由塔克拉瑪干沙漠東端的若羌縣，風塵僕僕地抵達終點站麥蓋提縣N39沙漠探險基地，獲許多人送上鮮花和歡呼聲祝賀。他們挑戰以最長軸橫穿塔克拉瑪干沙漠的越野線路，被認為是當今難度最大、最難完成的世界頂級越野線路。

去年12月21日，周揚及張治國做好萬全準備，背上近60公斤重的背包起行，內有一半是水，並有食物、露營裝備、炊具、服裝、衞星設備等；行程還分4次在沙漠小鎮等補給食物和水。然而剛入沙漠，他們就發現自己低估了實際強度，在過於鬆軟的沙中走得超乎想像的慘，腰以下所有部位都疼，每步完全靠意志硬撐。

由於身體水分和脂肪消耗大，徒步才開始10幾天，兩人體重就直線下降，一路上堅毅面對極寒、酷熱、傷病、飢餓、口渴，互相扶持完成挑戰。他們預計3月份完成今次挑戰拍下的紀錄片，未來將一起挑戰此前從未有人完成過、俗稱大十字的中國長距離步道，又強調追逐夢想不必用生命冒險，安全放在第一。