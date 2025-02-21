男子替父鳴冤羈押502天後釋放　獲賠逾26萬人民幣

河北唐山市47歲男子溫先生的父親曾因故意殺人未遂被法院判處監禁12年，溫先生認為受害者傷情造假，自2022年6月起在網上發文維權，但「替父鳴冤」的舉動令其被控尋釁滋事，羈押達502天。檢察院最終以事實不清、證據不足，決定不起訴溫先生，並於去年10月無罪釋放。溫先生日前獲得國家賠償逾26萬元（人民幣，下同，約28萬港元）後，仍感到不滿，認為應追究相關執法人員的責任。

溫先生自2022年6月開始在網上發文「替父鳴冤」，唐山市遷西縣公安局認為他的言論造成負面影響，於翌年2月對其刑事拘留，後取保候審。期間溫先生繼續發文，於同年6月再次被捕。案件歷經遷西縣人民法院兩度開庭，卻遲遲未判決；去年7月更將案件管轄權變更至灤州市人民法院，重新審查起訴。

不起訴決定書中顯示，經審查並退回補充偵查，檢方認為偵查機關認定的被不起訴人針對特定人員和單位發布網絡影片的行為所造成的現實社會公共秩序嚴重混亂等危害後果的事實不清、證據不足，不符合起訴條件。溫先生無罪釋放後申請國家賠償，要求賠償自由賠償金、精神損失賠償金等，合共超過37萬元（約40萬港元）。遷西縣人民法院上月判決上述國家賠償金額，駁回其他請求。