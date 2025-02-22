東方日報A1：建造業債主拍門　老牌保華申清盤

承建多項工務及公屋工程、成立近80年的老字號建築公司「保華建業集團」（保華）及相關公司，早前捲入多宗拖欠項目工程費及地盤工人薪金的糾紛，亦屢遭入稟追討款項。近日，保華就旗下5間子公司向法院申請委任臨時清盤人，處理債務問題及制訂重整方案，法庭昨日召開聆訊並批准有關申請。工會則指，行內有關保華建築清盤的傳聞傳了多時，去年該會曾接獲百多名工人求助，今年亦有多間二判公司透露遭拖欠工程費達7,000萬元，分判商憂工程費或「渣都冇」。香港建造商會昨對事件表示惋惜，但指今次事件與該公司營運情況有關，認為目前的情況整體可控。

政府昨日公布，任何企業出現財困，有其自身的原因，必須由有關企業按其實際情況尋找合適的解決方案。談到保華建築承建的政府工務工程，政府指，保華旗下公司現時承造13項政府工務工程合約，其中12項是保華與其他建築公司以聯營方式承投。相關合約分別由多個不同政府部門管理，包括土木工程拓展署、建築署、機電工程署、路政署、渠務署、水務署及環境保護署。由於大部分屬於聯營項目，無論保華最後是否須清盤，聯營合約的另一方亦須按合約要求完成餘下工程。

據發展局評估，有關的聯營承建商有足夠能力承接餘下工程及其他公營機構工程，相關承建商亦表示會繼續履行合約。至於唯一由保華單獨承建的項目，已大致進入完工階段。發展局相信，保華子公司清盤一事的影響屬可控範圍，該局會密切監察有關情況。至於其他由保華獨自承造的項目，當中大部分的公營機構業主已按機制轉換總承建商，讓項目可順利完成，有小部分項目的業主亦正進行相關安排，務求把工程受到的影響減至最低。

港府續指，倘若保華最終被勒令清盤，接手的承建商會按政府和公營機構業主的要求，盡量兼顧現有分判商和工人的情況，讓他們可繼續於有關項目工作。至於保華的債務，受影響的分判商或供應商可循法律途徑申請索償。政府亦一直與業界及銀行業溝通，有關企業可以主動聯絡貸款銀行，並提供所有相關資料，讓銀行了解企業實際情況，盡量作彈性處理。

僱傭權益方面，勞工處一直要求保華根據《僱傭條例》向其僱員支付工資及法定權益，並履行《僱傭條例》下作為總承判商須代屬下的承判商支付最初兩個月欠薪的責任。處方會繼續與保華、其分判商及相關持份者保持聯繫，協調向僱員提供的協助。

香港建造業總工會理事長周思傑表示，工會去年接獲百多宗保華相關公司的工友求助，其中部分已經解決，但亦有些或「解決唔到」，需要通過破欠基金處理。工會於過年前後已接獲6至7宗涉及該公司的二判求助，涉款逾7,000多萬元。周引述有二判擔心這次事件或淪為「渣都冇得剩」。

周又稱，行內流傳保華建築或要清盤的消息多時，至於保華建築負責的政府多個工程地盤，前年及去年已陸續交由其他公司接手，至今年，只剩香港大學一項工程亦準備交出，相信公司清盤不會影響工程進度。香港建造商會就相信今次事件與該公司本身的營運情況有關，不宜對事件細節作揣測，更不應將事件與行業整體營運環境是否存在系統性問題掛鈎。商會強調，本港建造業根基穩固，加上完善的規管機制及適應力強的企業生態，推動行業穩步發展。

保華及相關公司負責的工程去年已接連爆出欠薪、拖欠工程費用，相關公司的工人、二判曾於地盤內拉起橫額追討，其中包括房協項目「朗然」地盤、科大學生宿舍地盤、粉嶺百和路欣盛里的房協地盤、港珠澳大橋地盤等。去年9月，保華旗下的保華建築有限公司遭建材供應商入稟，追討逾1,072萬元欠款連利息及申請清盤。

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