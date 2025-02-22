王毅會見世貿總幹事　繼續支持組織改革

中共中央政治局委員兼外長王毅周五（21日）在南非約翰內斯堡出席二十國集團外長會期間同世界貿易組織總幹事伊維拉交流。王毅表示，中方將繼續支持總幹事推進世貿組織改革，傾聽全球南方國家呼聲，順應時代進步潮流。

王毅表示，中國是聯合國創始會員國，是現行國際秩序的堅定維護者；中方踐行真正的多邊主義，堅定支持以聯合國為核心的國際體系，以世界貿易組織為核心的自由貿易體制。當前單邊主義、保護主義盛行，但經濟全球化大勢不可逆轉。各方應共同促進貿易自由化、便利化，推動全球經濟加快覆蘇。中國堅持自身作為發展中國家的定位，但從不回避國際責任，我們將繼續履行應盡義務，展現大國擔當。

伊維拉表示，在世界亂局中，中國朝正確方向邁進，提前實現聯合國減貧目標，工業化快速推進，教育成果令人矚目。中國的成功為廣大發展中國家樹立了樣板、提供了借鑒。世貿組織高度讚賞中方秉持對話協商原則，以成熟理性方式通過多邊機制解決貿易爭端，希望在推進世貿組織改革中繼續得到中方有力支持。