啟德體育園開幕門票網上現「黃牛飛」　當局稱會有行動

啟德體育園開幕禮的8,500張門票昨日(21日)公開發售約半小時便告售罄，隨後網上二手交易平台現懷疑「黃牛」出沒，多人兜售門票。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日(22日)在電台節目表示，任何人以較原本票值高的價錢出售門票都構成炒賣，已就有關情況聯絡執法部門調查，會對炒賣門票情況有行動，現正研究行動細節，暫時不會透露。

羅續稱，當局提供的電子換領券須要再兌換成門票，現時不會有門票在手，重申門票以實名換領，因此亦呼籲市民小心防騙。她又稱，若市民以高過票面價值搶購門票，只會助長「黃牛」出現，但如果換票後，想給予更想到場觀賞的家人，則沒有問題。

對開幕後的人流管控，羅表示有信心，指啟德體育園的所有人流管制及場地使用演練已結束，3個場館同時開放的大型演練亦已進行2次涉及6萬人，均效果良好，八成觀眾離場後到達港鐵站，可在第一班車已離開。至於決定6時半舉行的開幕禮，會在當晚9時半在4個免費電視台錄播，指開幕禮舉行時，很多市民仍未回家或有其他活動，錄播可令更多人收看。開幕表演方面，羅稱，當日表演嘉賓有不同年齡層的唱家班和演藝巨星，至於會否有新增嘉賓，她稱仍在努力中，現時要繼續「賣關子」。