華蝙蝠身上發現新病毒類似新冠　美學者稱毋須過度反應

內地研究人員近日在國際學術期刊《細胞》發表論文，指中國科學院武漢病毒研究所在蝙蝠身上發現一種新的冠狀病毒，入侵細胞的途徑與新冠病毒相同。美國有學者則認為，毋須對最新研究過度反應。

武漢病毒研究所、廣州科學院和廣州實驗室發表新研究，指研究人員在蝙蝠身上找到的新冠狀病毒，命名為HKU5-CoV-2。研究指出，該冠狀病毒有一種蛋白酶，可透過與人類和其他哺乳類動物體內的ACE2受體結合來感染細胞，途徑與SARS-CoV-2新冠病毒相同。研究人員亦發現針對新病毒的單株抗體和抗病毒藥物，新病毒目前僅在實驗室中發現，暫未在人體中找到。

據報道，今次研究由武漢病毒研究所研究員石正麗領導，她曾懷疑新冠病毒從其實驗室流出，後來澄清並非事實。研究人員強調，新病毒的效力明顯低於新冠病毒，不應誇大其對人類的風險。美國明尼蘇達大學傳染病專家奧斯特姆（Michael Osterholm）亦指，與2019年相比，大部分人已對類似新冠的病毒有很大免疫力，可降低大流行風險。