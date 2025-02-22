2元乘車或改日限8程　10元以上車資2折　議員指可解決補貼無底洞

面對龐大財政赤字，港府為開源節流將向「二元乘車優惠計劃」開刀，消息指初步方案包括3項檢討措施，分別是將受惠資格維持在60歲或以上人士、每人每月搭240次，即平均每日限搭8次，以及車資在10港元以內繼續收取2港元，而10港元以上則以兩折計算。立法會議員鄧家彪在電台節目表示，有關措施可以解決政府補貼車資「無底洞」的問題，但對於每日都要長途跨區照顧孫兒的長者有影響，期望日後隨着巴士加價，10元以上兩折的這條界線可以調整。

立法會議員狄志遠在同一個電台節亦表示，車資10元以上改為兩折計算，住在元朗、天水圍等新界地區的長者出市區探望孫兒時，需要比住在市區的長者支付較多車費，令他們覺得不公平。至每日限搭8次，他指，很少長者每日會乘搭多過8程車，認為有關措拖對減少政府支出無實質效果。

立法會議員田北辰則稱，有關措施可以接受，包括10元以上車資改為兩折計算。他指出，「分段收費」的方法不可行，若長者樂悠咭可以分段收費，一般市民或會要求分段收費，很多人分段乘車，過海巴士線的乘客量會大跌，屆時巴士公司會向政府申請加價。