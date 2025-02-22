財赤閂水喉「M」品牌擬收緊撥款準則　料預算案公布旅客估算數字

新一份《財政預算案》即將公布，政府有約千億元財赤，去年國際邁亞密表演賽美斯缺陣惹起極大公眾質疑港府批准「M」品牌及撥款贊助大型體育活動的準則。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今早(22日)在電台節目表示，本港去年旅客達到4,500萬人次，今年旅客估算數字料將於財政預算案公布，當局追求數字的同時亦重視質量。本港不可在大型項目落後於人，惟「M」品牌計劃的配對撥款會考慮用得更精準，包括要求活動具一定吸引力，若活動未必直接帶來很多經濟收益，當局或會考慮以其他方法如幫助宣傳，但當局考慮修訂現金資助，審批時會看得更清楚，若果項目有足夠資金，她相信商界或主辦方可負擔更多。

羅提到，即將來臨的「超級3月」有多項盛事舉行。繼啟德體育園會3月初開幕，取得香港人身份的桌球手奧蘇利雲及特林普將出戰世界格蘭披治桌球大獎賽；國際七人欖球賽亦會首次於啟德主場館舉行。藝術方面亦有巴塞爾藝術展香港展會等。

羅淑佩又強調，港產大熊貓亮相及啟德體育園開幕等有助吸引旅客，海洋公園入場人數近月上升，中央贈送大熊貓「安安」及「可可」到港後，令去年聖誕及新年入場人次增加，一對港產龍鳳胎與公眾會面，亦吸引遊客入場。