港府擬推動體育調解及仲裁 有法官形容運動如法治需公平公正

當局透露正利用本港在法律及解決爭議的優勢，推動體育調解及仲裁。

政府近期正推動體育調解及仲裁，有官員出席今日(22日)舉行的粵港澳律師運動會時表示，因應體育產業發展蓬勃，對體育法律服務需求與日俱增，當局正利用本港在法律及解決爭議的優勢，推動體育調解及仲裁。同場的終審法院首席法官張舉能就認為，完善法治對保障體育產業發展至關重要。

張舉能指，專業體育運動已成為龐大產業，涉及賽事規則、運動員權益、商業合約及仲裁機制等法律議題，完善法治對保障體育產業發展相當重要。他指，隨着香港運動員在國際體壇屢創佳績，體育產業影響力與日俱增，法律行業需同步發展，應對體育法律日益複雜需求。這些事宜包括制訂完善法律法規，確保賽事公平、保護運動員權益，提供專業法律支援及爭議解決機制等，促進香港與國際標準接軌，讓香港在體育法律領域展現卓越表現，推動香港邁向國際體育樞紐，為體育產業長遠發展奠定堅實基礎。

張又把體育運動比喻為法治，指出運動比賽必須公平公正，讓賽果更具說服力，讓獲獎榮譽實至名歸。而法治是社會穩定和進步基石，當法律能夠公平公正，保障公眾權利和義務，社會才能和諧及充滿信任。