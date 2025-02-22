新婚女子無為遊戲課金遇家暴　丈夫判囚11年

河南鄭州市一名女子前年新婚兩個月，被丈夫家暴致雙目失明，失去自理能力。檢方以故意殺人罪起訴男方，一審判囚11年。女子的父母對判刑感到不滿，並申請抗訴，案件二審於上月17日開庭審理。河南省鄭州市中級人民法院周一（17日）終審裁定維持一審原判，駁回上訴。

今年29歲的小雪2022年通過親戚介紹，認識了大3歲的木匠謝某，相處5個月後結婚。惟對方婚後不工作賺錢，並不斷向小雪要錢用於遊戲充值，至前年3月19日再索1萬元人民幣（約1.1萬港元）被拒，更揮拳及用平底鍋將她打到昏迷。他隨後又用睡褲勒住女方的頸部致窒息。小雪表哥趕到後制止，將她送院搶救。謝某離開現場後，到警局投案自首。

小雪因顱內出血導致視神經萎縮，雙目失明，身體多處重傷，腦部缺氧缺血，入住ICU病房4個月才醒來，傷情報告顯示損傷程度為重傷一級。河南省鄭州市中原區人民法院去年8月30日一審判處謝某監禁11年，賠償女方約66萬元人民幣（約71萬港元）。法院終審裁定一審定罪準確、量刑適當，駁回小雪父母上訴。

小雪父母指，女兒治療費用至今超過100多萬元（約107萬港元），想拿回屬於自己的財產以維持後續康復治療，但連名下的車都被謝某偷偷過戶給了其母，對方名下沒有資產，所以民事賠償部分也很難執行。小雪父母將向法院申請再審，目前正申請傷殘鑑定，如顯示為六級或能影響謝某的刑罰。