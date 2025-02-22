前省委書記蔣超良受查　曾因防疫不力被免職

中紀委周五（21日）通報，十四屆全國人大常委會委員、農業與農村委員會副主任委員、湖北省前省委書記蔣超良涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。據統計，蔣超良是今年以來中紀委公開通報調查的第6名中管幹部，也是今年受查的第2位正部級「老虎」。

蔣超良被通報調查後，湖北省委常委會周五晚召開會議，強調會支持中紀委的決定，也要以案為鑑，嚴守黨的紀律和規矩，要嚴字當頭、一嚴到底，堅定不移推進反腐敗鬥爭。會議要求始終保持戰略定力和高壓態勢，着力剷除腐敗滋生的土壤和條件，健全不正之風和貪污問題同查同治機制，各級領導幹部特別是「一把手」要以身作則，增強紀律定力，遵規守紀。

資料顯示，蔣超良曾在銀行體系工作逾30年，大學畢業後進入中國農業銀行工作，逐漸升至國際業務部總經理，1996年調入中國人民銀行擔任銀行司副司長，此後曾任央行深圳特區分行行長、廣州分行行長、行長助理等職務。蔣超良在新冠疫情期間任湖北省委書記，因防疫不力等問題被民眾批評，2020年1月在疫情新聞發布會上道歉。他同年2月被免除職務，由時任上海市委副書記、市長應勇接任。