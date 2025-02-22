商會倡開徵3至5%數碼服務稅　建議精簡公務員架構及編制

政府將於下周宣布新一份《財政預算案》，香港總商會總裁楊偉添於一個電視台節目上建議，政府可向非本地數碼服務供應商徵收數碼服務稅，為串流平台服務或者下載遊戲時，加入一個消費稅，類似博彩稅形式，徵收服務商3%至5%左右，預料每年能額外帶來30億稅收。他又指，香港雖受地緣政治、關稅等不確定因素影響，惟韌力足夠，由年初至今市場、股市暢旺，預料今年經濟會較去年好。

他指出，不少海外地方、國家亦已經向香港公司徵收相關數碼服務稅款。若港府可考慮加入此稅收，預計可提供較公平的競爭。節流方面，楊建議精簡公務員架構及編制。他形容，減薪只是一個行動，若政府只採取一項行動，而非檢討整件事的成因，似乎不太負責任，亦較為短視。他認為政府應整體檢視公務員架構，考慮現時是否需要這麼多人。

他提到，疫情期間，政府投放大量資源抗疫，並改善民生、協助中小企等，消耗政府大量儲備。而政府要發債，並非用作支援經常開支，而應是為未來作投資，從而為新經濟提供更多基建，例如發展北部都會區等。他又稱，若政府為未來投資發債，商會原則上支持。