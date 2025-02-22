62.2%受訪劏房戶入不敷支　組織籲現金津貼計劃恒常化

香港的劏房問題一直是社會關注的焦點。劏房支援連線(連線)近期發布調查報告，劏房戶在租金和生活壓力方面面臨巨大挑戰，逾3成受訪者居住面積不足100呎，呼籲政府將現金津貼試行計劃恒常化，以更好地支持基層家庭。

連線此次調查共收集到247有效問卷。居住方面，當中92.1%受訪者居住於私人樓宇劏房，其餘則居於工廈劏房、板間房及閣樓單位等不適切居所。24.5%受訪者居住面積在81至100呎，12.2%在80呎或以下，即共36.7%受訪者居所在100呎以下。收入方面，受訪者中有62.2%有入不敷支的情況，當中有人6.7個月處於入不敷支的狀況，部分家庭更長期負債，平均欠款為76,536港元。

現金津貼試行計劃將於今年6月結束，連線指，雖然計劃在一定程度上緩解了租金壓力，但津貼金額仍顯不足，且覆蓋範圍有限，許多非長者單人申請者和輪候公屋不足三年的家庭未能受惠。

不少受訪者分享了自己的困境。荃灣的薛女士因家庭不符合永久居民要求，無法申請現金津貼，家庭經濟壓力巨大。觀塘的何女士則表示，雖然自己家庭已輪候公屋滿三年並開始領取津貼，但每月的各項開支需逾12,000港元，希望政府能延長計劃。此外，非長者單人申請者阿敏已輪候公屋15年，每月租金和水電費接近收入的一半生活十分拮据，認為現金津貼試行計劃十分需要擴展至非長者一人申請者。

連線建議，現金津貼計劃應恒常化，並擴大至非長者單人申請者及輪候公屋不足三年的家庭。同時，建議根據差餉物業估價署的租金數據調整津貼金額，以更好地補償公屋輪候人士的額外住房開支。連線強調，現金津貼計劃對基層家庭至關重要，不僅能緩解租金壓力，還能改善兒童教育和家庭生活質素。