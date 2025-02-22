創業展才能計劃批出1.75億資助　創造逾千職位予殘疾人士

現時社會上不少企業，為殘疾人士提供就業機會。當中，社會福利署於24年前推出的「創業展才能」計劃就支援非政府機構，為包括殘疾人士在內創造職位，讓他們發揮所長。社署透露該計劃的最新數字，指該計劃已批出逾1.7億資助，支援成立140個小型業務，為殘疾人士提供逾千個職位。

社署助理署長吳偉龍今日(22日)出席匡智會屬下社企開幕禮，他在致詞時指，截至上月，該署推出的「創業展才能」計劃，批出1.75億港元資助，支援非政府機構成立140個小型業務，涵蓋飲食、零售、汽車美容、清潔及盲人按摩等，累計創造1,430個職位，當中7成職位專為殘疾人士而設，換言之為殘疾人士提供超過1,000個職位。他期望透過各種社企，讓殘疾人士發揮潛能，並呼籲各界繼續支持社企。

政府一貫政策是促進和改善殘疾人士就業，社署獲政府撥款5,000萬港元，在2001年9月開展「創業展才能」計劃。社署利用有關撥款作為種子基金，以鼓勵更多非政府機構開設小型企業╱業務，確保殘疾人士可在經細心安排而且充滿關愛的工作環境中，真正就業和發展潛能。在2012年，政府向計劃注資1億港元，藉以為殘疾人士創造更多就業機會。在2017年，政府進一步向計劃額外注資1億港元，以支持計劃持續推行及擴展。