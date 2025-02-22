電子門鎖忽爆炸　選購學問幫你救全家

內地網民日前貼出照片，指家中電子門鎖疑鋰電池爆炸，不但門鎖燒至變形，大門亦被熏黑，家中一片狼藉。《東呼即應》邀請專家講解選購電子門鎖的箇中學問，有學者指鋰電池短路、老化會觸發爆炸。平日應多留意門鎖有否膨脹或過熱，如有燒焦味、化學氣體味，應做即時處理。裝修業內人士也表示，在香港購買電子鎖，可留意有否取得歐盟CE檢測標準。日常使用要避免大力關門，以防機件受衝擊，引致失靈。

電子門鎖的安全性令人擔憂，香港也有不少家庭正使用電子門鎖，當中甚至不乏網購貨，這些產品可能繞過了正規的安全檢測及監管制度。除了鋰電池爆炸的隱患，電子門鎖在設計上也可能存在保安風險，甚至可能出現半夜回家時門鎖失靈的尷尬情況。

理大建築環境及能源工程學系助理教授袁震然指出，早期電子門鎖多用鹼性電池，現在大部分則是混合使用鋰電池和鹼性電池。鹼性電池由於沒有充放電的過程，因此爆炸機會相對較小。鋰電池則可能因為內部短路或老化而引發爆炸，其老化原因通常是由於充放電過程導致內部化學材料老化。

袁震然提醒，電池爆炸前會出現膨脹和過熱情況，甚至可能產生氣體，可能聞到燒焦味或化學氣體味，例如硫酸味、酸性液體味。若門鎖起火，附近有滅火筒可先做即時處理將其冷卻，並視乎情況將電池部分放進水缸中與空氣隔絕，減少化學反應和一氧化碳產生。若沒有滅火筒，則可用大量水噴灑，甚至用防火沙、防火氈或盆栽泥土滅火，但火勢一旦太大，應交由消防員處理，逃生優先。

至於如何降低電子門鎖失靈機會，裝修工程顧問林建輝表示，香港的氣溫通常是攝氏10度到30多度，一般電子門鎖不易失靈，但應避免讓門鎖長期暴曬或淋雨，一般來説電子門鎖都比較耐用。若門鎖有外殼保護，濕氣也通常不會影響到零件。林建輝建議，盡量不要在門與門框之間加裝防塵條或隔音條，這可能會令門無法嚴密關上，會導致鎖舌和鎖牌不能對齊，容易讓電子鎖失靈。

林建輝亦提醒，市民在使用電子門鎖時應避免大力關門，以免衝擊內部感應機件。在更換電池時，如使用鋰電池，則要3至4個月就充滿一次，充電時應留意電池有否膨脹，即使輕微膨脹也應聯絡代理商更換。若使用電芯，建議每次更換都選擇同牌子的電芯。林續指，消費者應選擇符合歐盟CE檢測標準的產品，並留意電子鎖室內端是否有手動開關按鍵，室外是否有備用鑰匙，確保在斷電或失靈情況下仍能手動開門逃生。