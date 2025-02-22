輕鐵「屯門發現號」今投入服務　港鐵盼推動鐵路輕旅行　

港鐵公司今日(22日)正式推出輕鐵旅遊專綫「屯門發現號」，以循環線模式穿梭屯門區，停靠12個鄰近有特色景點的輕鐵站。港鐵表示，推出旅遊專綫是要推動本地旅遊，為地區經濟帶來新機遇。

「屯門發現號」旅遊專綫每逢周末及公眾假期，於早上10時15分至下午6時45分行駛。專綫將停靠兆康站、麒麟站、山景(南)站、龍門站、蝴蝶站、美樂站、屯門碼頭站、屯門泳池站、三聖站、市中心站、屯門站及蔡意橋站等12個特選輕鐵站。旅客可憑「輕鐵旅遊證」套裝在這些車站下車，遊覽附近景點及品嘗美食。

專車的車廂內外裝飾有色彩繽紛的手繪插畫，呈現屯門獨有的城鄉交織面貌、特色美食及文化。還設有廣播及旅遊大使沿途為旅客介紹景點。「輕鐵旅遊證」套裝售價為50港元，包含一日乘車證、打卡相框、購物現金券及其他優惠券。旅客憑證可在購買日內無限次乘搭「屯門發現號」及其他輕鐵路綫，暢遊社區不同景點。

港鐵公司常務總監香港客運服務楊美珍表示，鐵路輕旅行正成為各地旅遊新趨勢，港鐵推出「屯門發現號」，希望充分發揮輕鐵網絡的優勢，吸引自由行、親子遊以及團體遊旅客，探索屯門的隱藏景點，了解香港地區的歷史文化。