觀音開庫逾百善信冒雨輪候　頭位信眾輪候3日　盼「個個搵到食」

正月廿六子時，萬眾同迎「觀音開庫」。今日雖只是正月廿五，但晚上11時起已是觀音開庫之時，紅磡觀音廟今晚通宵開放至明日晚上8時，供善信借庫，借庫金額由3000萬至10億不等。晚上9時半，現場已有不少善信排隊輪候借庫，他們購買祭品、寶燭，當中不乏年輕人，現場雖不時降微雨、帶來陣陣涼意，善信仍準備充足，祈求借庫後，排頭位的善信祈求「個個人搵到食」，「香港樣樣順順景景」。

排頭位的黃婆婆是借庫常客，她自言，借庫次數多到「數唔晒」，不過以往都是排第二、第三位多。她前日（20日）已經到場，「擺櫈仔」排隊，但不時要到場現身，「一日騰幾次」。今次借庫，她就祈求「世界和平」，又盼「個個人搵到食」、「香港樣樣順順景景」、人人「有工開」及身體健康。

一旁的黃先生今早五時許起床，坐第一班巴士到場排隊，笑言「我做唔到兩、三日前到」。他提到，以往借庫曾經試過「排足一日」，而現時的安排加入派籌機制後就比較完善，今早約11時許收到籌後他亦去了吃飯及休息。談到心願，他今年就希望財源廣進，早日「上岸」，「早啲唔洗撈、唔洗咁苦」，亦祈求身邊人及自己身體健康。對於借庫金額，他就表示無所謂，「（借得）多我又開心」、「（借得）少我又開心」。

陳小姐透露，去年借庫求得「億億聲」，希望今年亦心想事成。她又指，今年無特別心願，單純想「攞個平安」。而她的朋友何小姐就表示，見到朋友（陳小姐）去年有借庫，「好似幾好咁」，故今年首次來借庫。她笑言，「我對呢個（借庫)無構念」，求得多少也開心。