深港馬拉松測試賽今早舉行　深圳灣口岸及部分道路將暫時封閉

深圳灣口岸通關服務今凌晨2時起將暫停，附近部分道路亦會因應封閉。

深港馬拉松測試賽將於今日(23日)舉行，屆時深圳灣口岸通關服務將暫停，附近部分道路亦會因應封閉，跨境車輛可按指示由其他口岸通關。另外，受通關服務暫停影響，九巴及皇巴也會加強邊境管制站及相關接駁路線服務。

執法部門表示，受比賽影響，深圳灣口岸通關服務將暫停，深圳灣公路大橋、港深西部公路及廈村交匯處亦將於今日凌晨2時至上午11時實施臨時管控。屆時，沿元朗公路東行、元朗公路西行及廈村路行駛的車輛將禁止駛入以上路段。同時，在通關服務暫停期間，持深圳灣口岸有效封閉道路通行許可證的跨境貨車及私家車可按指示轉往落馬洲/皇崗口岸、文錦渡口岸及香園圍口岸。

公共交通方面，九巴路線B1天水圍(天慈)往返落馬洲站將設短途特別班次往返元朗及落馬洲站，以及設短途特別班次由新田往落馬洲站，最頻密時段預計3分鐘一班；276B天水圍(天富)往返上水(彩園)最頻密時段每15分鐘一班；B9屯門站往返香園圍口岸將設特快班次，由屯門站直達香園圍口岸而不經元朗，最頻密時段每12至15分鐘一班。另外，B9A、79K、261以及279X路線將在有需要時加強服務。