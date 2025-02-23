男子狂飲酒後嘔吐墮亡　卡拉OK需賠償

江蘇省淮安市一名男子去年1月酒後再相約另外3名朋友前往某卡拉OK中心唱歌，同飲100多瓶啤酒及半瓶洋酒，卻在前往衞生間窗戶口嘔吐期間不慎墮樓，送院後證實死亡。內媒上周五（21日）報道，淮安市中級人民法院近日駁回死者家屬上訴，維持卡拉OK中心須承擔事故30%責任判決。

案情指，男子丁某（化姓）2024年1月在卡拉OK中心墮樓後頭部受傷，經搶救後不治。其家屬認為卡拉OK經營者負有安全保障義務，遂入稟法院，要求賠償人身傷害各項損失合計119萬多元（人民幣，下同，約127萬港元）。

在一審，法院認為卡拉OK中心屬公共娛樂場所，被告作為經營者及實際管理人負有安全保障義務，卻未舉證證實事發時衞生間窗戶為鎖死狀態，或在事發地設置安全警示標識等，致使丁某在酒後嘔吐過程不慎墜樓，未盡安全保障義務，賠償原告方各項損失合計48萬多元人民幣（約51萬港元）。

至於丁某作為完全民事行為能力人，酒後開窗且把頭部探出窗外，法院認為死者應承擔損害結果七成責任。惟男子家人不服上訴，淮安市中級人民法院最終作出終審判決，駁回上訴，維持一審原判。