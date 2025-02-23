勿空談共度時艱　公務員架構須精簡

本港一直提倡大市場、小政府，但政府開支近年卻一直上升，根據2023至2024年度的預算，公務員薪酬及有關開支總額高達1,562億元，佔政府開支達25.98%；還有龐大的資助機構員工，其薪酬及開支同年亦多達1,554億元，佔政府經營開支25.85%。

正因為小政府已膨脹，有學者要求公務員減薪一成，亦有政黨要求高薪公務員、如每月薪酬多於15萬元公務員加入減薪行列，香港總商會總裁楊偉添則認為，政府有必要精簡公務員架構及編制：「究竟現在我們公務員架構是否需要有那麼多人」。

楊偉添認為，本港需要減赤，但要避免短視的方法，從政府整體情況評估開源節流的措施。他特別提到政府編制差不多20萬人，但實際人數有17萬，有必要研究精簡架構。按公務員事務局的數字，公務員編制有19.36萬，但實際人數只有17.41萬，差距是不少公務員展開離職前休假及其他情況。

至於公務員隊伍，2018/19及2020/21年度，隊伍人數分別按年增加3.7%及3.2%，至2021/22年度起才開始零增長，有學者指，本港庫房已連續3年見紅，政府瘦身工作落後於形勢，需要大刀闊斧的措施才能扭轉入不敷支的情況。