連加兩年 進貢庫房反減少　煙稅傳無意再上調

政府過去兩年接連上調煙草稅，同時加強控煙配套，新一份預算案周三（26日）公布，煙民觀望政府新一年的措施。消息指，當局傾向維持現時煙草稅，無意再向上調，即煙草稅佔香港價格約65%比例。

政府於前年及去年度的財政預算案中，分別上調煙草稅約31.5%及約31.9%，現時本港出售的主要品牌的捲煙每包零售價約為102元計算，其中約66.1元為煙草稅。不過，有團體指出，增加煙草稅後，港人吸煙率僅由9.5%微跌至9.1%，吸煙人數未見大幅回落，但港府的煙草稅收入卻大跌，已較未加稅前的80多億元減少逾五成，料不少人因加煙稅流向私煙市場。

雖然吸煙與健康委員會曾建議政府將煙草稅上調至世衞所建議的75%水平，按有關水平，本港的香煙售價勢要由目前的每包102元增至最少143.6元。消息指，政府傾向今年不調整煙草稅，以便控煙工作可集中於早前提出的措施。

衞生部門早前回應加煙草稅令稅收減少時曾指，煙草稅收入下降，可能涉及多方面因素，不排除或涉及私煙活動，惟暫時仍未有證據證實。部門又指，打擊非法煙草貿易與提高煙草稅應視為相輔相成的措施，而加強打擊私煙是當局推出的「控煙十招」中最優先措施。據衞生官員早前就提到，「十招」中首兩招，即增加私煙罰則及完稅煙加標籤識別，最快明年推出。