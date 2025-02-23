量子直接通訊有望用於政務金融領域　增強安全

北京量子資訊科學研究院上周六（22日）發布消息，中國科研團隊提出單向量子直接通訊理論，成功研製出實用化系統，創造在104.8公里標準光纖通訊實驗測試中連續168小時、速率為2.38kbps的穩定傳輸紀錄，量子直接通訊從理論構想邁向實際應用階段。新研究有望廣泛應用於政務、金融等對資訊安全要求極高的領域，增強通訊安全性。相關成果論文已在學術期刊《科學進展》發表。

量子直接通訊由清華大學龍桂魯團隊提出，它藉助量子態實現安全通訊，具有竊聽感知、阻止竊聽、兼容現有網絡、簡化管理流程以及隱蔽傳輸5大特性，為保障訊息傳輸安全提供全新解決方案。研究團隊2022年曾創造100公里的量子直接通訊世界紀錄，但速率僅為 0.5bps，只能傳輸字數極少的報文。

龍桂魯教授表示，單向傳輸可將量子態傳輸距離縮短一半，大幅降低損耗，也是提升量子直接通訊性能的關鍵。新研究中，科學研究團隊成功突破高噪高損通道編碼、通道遮罩增容、高速量子態調變解調等系列關鍵技術，提出單向量子直接通訊理論方法，利用同一組光量子態同時實現資訊的安全傳輸與金鑰協商，成功解決量子直接通訊的技術難題，也完成實用通訊端機的研發。與2022年的系統相比，速率提升了4,760倍，大大提升量子直接通訊的效能。