醫管局稱檢討委員會建議料半年內落實展開　包括AI助寫醫療報告

公立醫院系統管理檢討委員會早前擬定31項建議，包括全面檢討臨床服務管理、人事及薪酬制度等，醫管局行政總裁高拔陞今日(23日)在電台節目表示，改革永遠不容易，但預計半年內落實或展開相關建議，當中會在醫院試行以人工智能（AI）協助醫生撰寫醫療報告，亦正推行病人風險系統，透過病人的維生指數及化驗紀錄等，在病情出現惡化前提醒醫護人員。

高續稱，本港人口老化，不少人患上慢性病，醫療需求愈來愈大，而醫療系統約97%由政府負擔，在人手緊張，又要滿足市民對護理質素的要求下，醫管局有一定挑戰，須利用科技減輕醫護人員的工作負擔。至於員工士氣會否受影響，他表示，最重要措施有成效，可以協助同事工作和幫助病人，就一定受歡迎。

高又稱，對於政府面對財赤可能縮減醫療開支，局方過去數年有檢視可持續發展，例如透過在更多地方包括內地採購藥物和醫療儀器，一定程度上減少成本，亦透過科技協助同事工作更加順暢，提高效率，初步見到成效。

醫管局醫療信息主管彭育華在同一個電台節目中表示，在應用人工智能（AI）協助工作方方面，醫管局去年推展「智能抗生素管理計劃」，協助醫生處方強力抗生素予病人。病人患上重症，例如敗血病、肺炎等，或需透過強力抗生素治療，過去要醫生翻查病人紀錄，再決定會否處方強力抗生素，目前系統會按醫生診症後輸入的記錄，自動分析病人情況後，提醒醫生評估是否需要繼續開藥。

另外，高拔陞在節目中提到今年8月將離任，指過去幾年做了很多工作，是自己很大的人生經驗，很開心和榮幸在醫管局工作，但認為是時候退下，之後再思考在其他崗位繼續工作，例如教學和臨床工作。