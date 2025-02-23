多項道路使用新規定3.1生效　包括允許有條件遙控泊車

運輸署今日（23日）提醒登記車主、駕駛人士和相關汽車業界，多項便利道路使用者的新規定將於3月1日生效。包括以下各項

（一）所有設有可延伸架空結構的車輛須在指定日期前安裝過高警示系統。為讓業界順利過渡，在2025年3月1日前首次登記的機動式起重吊車須於2025年9月1日或之後的續牌驗車日符合新要求；至於不屬機動式起重吊車但設有可延伸架空結構的車輛（如自卸車、流動吊臂、升降台車），如其首次登記日期為2025年3月1日前，則須於2026年9月1日或之後的續牌驗車日安裝過高警示系統。

（二）放寬車輛停泊時視像顯示器可顯示的資料，當車輛的停泊制動器啟動時（即車輛已停泊），視像顯示器可顯示的資料不再設限，便利司機獲取資訊。

（三）允許司機使用流動電話或其他電訊設備，在指定條件下使用遙控泊車功能，協助安全泊車。為確保安全，遙控泊車系統的安全性能必須符合運輸署的技術要求。汽車只可配備已獲運輸署批准的遙控泊車系統。新進口的車輛如配備遙控泊車系統，署方在進行車輛類型評定時會一併審批。至於現有車輛的遙控泊車系統，相關車輛代理或進口商須向署方提交個別申請。

（四）指定類型的電動車輛毋須再申領快速公路許可證，准許額定功率不少於7,000瓦的電動的士、電動私家小巴、電動巴士（包括私家和公共巴士）、電動貨車（包括輕、中和重型貨車）和電動救援車輛在快速公路上行駛，毋須再申領快速公路許可證。至於電動私家車、電單車及機動三輪車，其額定功率分別不低於7,000瓦或3,000瓦者，現已獲准在高速公路上行駛而毋須領取許可證。

（五）其他技術修訂，包括單層巴士最大全高度會由現時3.5米放寬至4.0米；及允許使用發光二極管模塊（LED）作為車燈，與國際標準看齊。