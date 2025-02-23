觀塘「自由空間」遊樂體育設施　市建局：轉贈兩簡約公屋項目

近日有網民引述觀塘市中心「自由空間」內的兒童遊樂場和三人籃球場在啟用不足一年便關閉，並將場內的設施拆卸，甚為浪費。市建局行政總監韋志成今早(23日)發表網誌，指市建局將觀塘市中心最後一期發展項目轉化為「自由空間」時，已表明這些設施和用途只屬臨時及短期性質，旨在於籌備重新招標期間，與其讓土地閒置，倒不如開放予市民享用，當要開展與觀塘市中心2.0項目相關的前期工程時，才將場地關閉。考慮到兒童遊樂場及三人籃球場內的設施只使用了大約一年，仍然十分「新淨」，市建局去年8月已與政府部門、地區團體和非政府機構聯絡將設施轉贈，近8成遊樂和體育設施已送贈予房屋局轄下兩個簡約公屋項目。

市建局考慮到設置在兒童遊樂場及三人籃球場內的遊樂和體育設施，狀態仍然良好，房屋局轄下兩個簡約公屋的項目，會接收場地內大部分的遊樂和體育設施。為方便房屋局的工作和減省程序，市建局免費提供運送和安裝服務。其中，將於3月底入伙的元朗攸壆路簡約公屋項目，團隊已在上月初將兩個籃球架送抵項目內。

至於其他較小型的遊樂設施，包括滑梯、供小朋友敲擊的音樂裝置等，亦將會捐贈予小欖樂安排的簡約公屋項目。由於這簡約公屋項目正進行建築工程，市建局團隊在清拆相關遊樂及運動設施後，會暫時存放在「自由空間」內，當該簡約公屋項目的工程接近完工時，會負責將這些設施運送到項目內並提供安裝。至於這些遊樂和體育設施日後的維修管理和保養工作，則會由簡約公屋項目內的管理公司負責。

市建局已於場地圍欄張貼告示，通知公眾兒童遊樂場、三人籃球場，以及「城市實驗空間2」用地永久關閉。現時「自由空間」需要關閉的只屬部分範圍，其餘用地仍會繼續開放，包括由觀塘民政事務處在「自由空間」設置的「KWUN TONG」立體大型燈飾及「觀塘」燈牌所在的用地，將繼續開放供市民和遊客「打卡」。今年下半年將會按工程所需，陸續關閉「自由空間」其餘部分的用地，至於連接港鐵車站及裕民坊的行人通道，將繼續開放供市民使用。