若公僕要減薪　商界議員：要一視同仁　行會立會資助機構都減

面對千億元財政赤字，社會上有強烈聲音要求公務員減薪或凍薪，與市民共度時艱。身兼行政會議成員的商界議員林健鋒表明不贊成公務員減薪，擔心影響士氣，但若凍、減薪，首先要一視同仁，即立法會議員、行政會議成員、乃至政府資助機構都要減；其次建議政府設補償機制，即模仿私人機構設置獎金和分紅制度，獎勵工作表現好的公務員，實現「多勞多得」。

他今日(23日)在電視節目中指出，又認為公務員編制需要調整，例如利用人工智能輔助工作，整合重疊的工序，呼籲政府「落多啲心機」。他又強調不贊成政府「炒人」，惟可以重新調配編制使得部分公務員「自然流失」，調整外判職位，亦可設關鍵績效指標（KPI），降低不達標者的升職速度。

對於日前有消息指當局傾向車資逾10港元，改以兩折計算優惠，亦限次數，他提出反建議，先跟通脹掛鈎調整，並設上限。他承認政策推出之時並無考慮到通脹的影響，他說：「現在坊間傳聞，複雜了，太複雜，12年前(剛推出)是2蚊的，到了今天，把每一年通脹，計算在內，可能是3蚊或者4蚊。節流是否能節省1,000億(港)元回來，我覺得不可以，最多只是三數百億元，所以在開源方面是重要的。」

對於北部都會區的發展，他承認業界反應慢。他說：「個個(業界)都有個心，但行動方面我覺得未夠積極，有可能過往一直他們都說，我們做了那麼久都沒問題，為何我們要改，北部都會區陸陸續續，不單香港的工商界人士，我覺得周圍，東南亞、中東、歐洲，都很多會來，既然有些要『落地』，你便要配合。」他強調政府要加快配合，而不是再委託顧問做研究。

他又說：「有些事你不太明白、了解，就要信任商界，我不是說政府不信任我們，但有些就是未有完全信心，他便要找顧問工程師、顧問公司，了解清楚才做，這樣便會拖慢步伐。」