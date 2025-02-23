預算案湖水藍色封面　政府稱嚴控公共開支　用者自付下適度開源

政府將於本周三(26日)發表新一份財政預算案，而預算案的封面顏色是湖水藍，代表未來發展大潮中的一片藍海、蘊藏的無限機遇，亦是經濟高質量發展的強大底蘊。財金官員指新一份預算案提出「加強版財政整合策略」，維持和改善民生服務的同時，嚴格管控公共開支，並在顧及香港競爭力及「用者自付」原則下適度開源。

財金官員今日(23日)在網誌中形容美麗的湖泊裏有無限生機，即使偶有風雲，在國家堅實支持、香港社會各界共同努力下，對未來有堅定信心和美好期盼。該官員強調善用公共資源，是讓社會可持續發展、民生不斷改善、效率持續提升的重要基礎。

面對過去幾年內外多重挑戰導致的財政赤字，該官員指今年預算案將提出「加強版財政整合策略」，維持和改善民生服務的同時，嚴格管控公共開支，並在顧及香港競爭力及「用者自付」原則下適度開源，以及靈活善用各項公共資源和市場力量，加速推動發展，投資未來。

該官員續稱，國際環境複雜萬變，牢牢抓緊未來發展機遇，特別是科技發展催生的創新應用和新增量，驅動經濟增長、傳統優勢產業轉型升級、發展經濟新動能，在變局中不斷改革、搶佔先機，就能為經濟可持續發展注入動力。