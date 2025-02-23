澳洲抗議解放軍艦隊實彈演習　華反斥蓄意炒作

中國海軍艦隊近日在澳洲與新西蘭之間舉行實彈演習，據報澳洲外長黃英賢上周五（21日）在二十國集團會議（G20）場邊，當面向中國外長王毅質疑並要求解釋。中國國防部周日（23日）回應指，中方行動完全符合國際法和國際通行做法，不會影響航空飛行安全；反斥澳方無理指摘中方並蓄意炒作，對此深感詫異、強烈不滿。

據報道，三艘中國軍艦在澳洲附近海域活動並組織實彈演習，導致部分客機被迫改道，澳方指摘中方缺乏透明度。中國國防部新聞發言人吳謙指出，澳方有關言論與事實完全不符，中方艦艇編隊演訓海域遠離澳洲海岸線，完全是公海海域。期間，中方在事先反覆發布安全通告的基礎上，組織了艦炮對海實彈射擊訓練。中方希望澳方以客觀理性的態度看待兩國兩軍關係，多一份真誠，多一點專業性，真正為兩國兩軍關係穩定發展做些實實在在的事。

中國與澳洲軍機早前在南海發生爭議相遇事件，另有菲律賓飛機闖入南沙島礁附近空域。內媒上周六（22日）指出，菲方關閉廣播式自動相關監視（ADS-B）系統信號，又派固定翼飛機挑釁中方直升機，並非單純民用飛機，且不斷變換飛機航線和高度，造成雙方近距離接觸，反映其挑釁本質及拙劣伎倆。