全球開發者先鋒大會召開　探索AI發展前景

大會展區的​​人工智能應用，吸引觀眾體驗。（中新社圖片）

2025全球開發者先鋒大會上周六（22日）在上海市徐匯西岸大劇院舉行開幕式，一連兩日召開。今年大會以「模塑全球 無限可能」為主題，目的是促進產業集群培育，推動基礎大模型與算力、語料、垂類應用場景等AI企業深度融合，重點引導大模型企業賦能垂類應用落地，聚焦關鍵領域及重點行業。

開幕式上，全球科學智慧開發者社群、模速空間載體升級計劃、上海市「模塑申城」開源創新生態建設行動正式啟動，多間科創企業簽約。與會嘉賓舉行巡館活動，察看AI實訓營、上海魔搭科技、模速空間、上海人工智能實驗室、階梯星辰等展台，並觀摩人形機械人演示。

上海AI產業近年在技術創新、產融合作、國際合作方面不斷取得新突破，截至去年底，產業規模突破4,500億元人民幣（約4,868億港元），累計完成60款生成式AI服務大模型備案，數量位居全國第二。上海將加速推動垂直領域規模化應用，持續培養包容開放開發者文化，持續提升AI發展能階與核心競爭力。上海也將協助海內外AI領域的一流企業、創新團隊、優秀人才等，在當地發展技術優勢。