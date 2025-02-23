王毅：中歐關係不依附第三方　願為烏和平發揮作用

中共中央政治局委員、外交部長王毅結束訪問英國、愛爾蘭並出席第61屆慕尼黑安全會議、赴紐約主持聯合國安理會高級別會議、赴南非出席二十國集團（G20）外長會後，上周六（22日）受訪指出，中歐關係不針對、不依附、也不受制於第三方。他提到烏克蘭和平的窗口正在開啟，中方願根據當事方要求繼續發揮建設性作用。

中國外交部周日（23日）發布採訪內容，王毅指出中國將是多極體系中的確定性因素，將堅定做變革世界中的建設性力量，強調大國要堅決摒棄零和博弈，不應重拾叢林法則。在當前形勢下，G20更應堅定維護多邊主義，加強團結合作，不搞分裂對立，反對集團對抗。無論國際形勢如何變化，中方將與歐方總結雙方關係發展成功經驗，錨定夥伴正確定位，堅持互利合作主基調，通過對話協商處理好分歧和差異，繼續作彼此尊重、相互信任、長期穩定的戰略夥伴。

有關烏克蘭危機，王毅指最近關於和談的呼聲不斷上升，雖然各方立場不盡一致，但對話總比對抗好。中方支持一切致力於和平的努力，期待各當事方找到能照顧彼此關切、可持續和持久的解決方案。至於解決加薩問題第二階段談判推遲恐重燃戰火，王毅指當事方應持續落實停火協議，並加快後續談判，人質也應如期釋放。中方支持阿拉伯國家的正當立場，加薩重建首先應尊重巴勒斯坦尤其是加薩人民的意願，盡快形成各方都接受的方案；而「兩國方案」如得不到落實，以怨報怨的邏輯就不會停止，中東的和平穩定就沒保障。