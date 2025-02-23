80人獲頒「好市民獎」　保安物管智擒非禮犯

今屆全年好市民獎由華豐大廈三級火中自發參與救援的市民獲得。

今年有80名市民獲好市民獎，每名得獎者可獲頒發獎狀和獎金3,000元。其中兩名得主是保安員和物業主任，兩人前年九月當值期間，發現一名疑犯在商場非禮兩名事主，報案後並提供疑犯行蹤，疑犯最終被定罪。執法部門提醒市民，不要輕視自己的力量，指每個人都可在日常生活當中，實踐好市民精神。

周惠貞和葉海光兩人是商場保安員與物業主任，周憶述事發當天，她在商場當值期間突聽見有人大叫「非禮」，惟當時疑犯已離開現場。她於是根據受害人所描述的去尋找疑犯，鎖定疑犯後更一直尾隨跟蹤。當跟蹤到一處涼亭時，致電物業管理經理葉海光匯報情況，葉隨即趕來了解。

由於周惠貞當時穿着制服，擔心被疑犯發現，而葉則穿便服，於是兩人換位，改由葉負責繼續監視。葉一邊跟蹤一邊致電向執法部門匯報疑犯行蹤，最後成功疑犯繩之以法，被判監4個月。葉海光稱，當時曾擔心若與疑犯乘搭同一輛升降機，可能會被對方發現，但為免對方逃脫「最後想一想，還是跟他搭同一部升降機，否則他很可能會離開，令整件事功虧一簣。」

另有3名得獎者是來港旅遊的內地大學生，他們去年1月在灣仔金紫荊廣場附近發現有人墮海呼救，分別拋下救生圈並報案，救援人員到場後迅速救起事主並送院治理。至於今屆的全年好市民獎就由9個人同時獲得，以表揚他們在去年4月華豐大廈三級火中自發參與救援。

執法部門在頒獎禮上表示，獲獎市民所做的好人好事，都發生在日常生活中，形容他們「問多一句、走多一步」，已可阻止一宗罪案，甚至拯救一條生命，又提醒市民不要輕視自己的力量，指每個人都可在日常生活當中，實踐好市民精神。