DeepSeek集百萬病例分析　助醫生替8旬患癌翁施手術

四川省人民醫院泌尿外科團隊近日利用人工智能（AI）大模型DeepSeek，結合百萬宗病例的建議分析，及運用3D重建技術，成功為一名患癌的82歲高齡患者完成高難度根治手術。患者術後順利康復，腎功能恢復正常，雙下肢水腫消失，預計很快可出院。

內媒上周五（21日）報道，王姓老翁一個多月前在某醫院被確診「右側腎盂癌伴下腔靜脈癌栓」，因心臟以至全身情況也不好，醫院沒為他做手術。他每晚需口服止痛藥維持睡眠，但雙下肢水腫嚴重，行走困難，病情愈來愈嚴重，隨時可能引發肺栓塞導致猝死。上述病症的手術是泌尿外科最難的手術之一，泌尿外科主任熊瑋表示，以往這類患者多被迫選擇保守治療。

熊瑋醫療團隊利用DeepSeek輔助，採用高精度電腦斷層掃描成像融合3D重建技術，構建出精準的「數字脈管系統」。團隊在術前制訂詳細手術方案，包括手術最優步驟、手術路徑、術中出現各種情況的應對措施等。經過逾4小時手術，王翁完成手術後返回普通病房接受康復治療，術後第3天可落床活動。他指這麼重的病，但手術非常成功，感覺恢復得很好。