九龍城寨展覽移師啟德　兩個月吸引逾18萬人參觀

《九龍城寨之圍城》電影展覽早前由香港國際機場移師到啟德一個商場舉行，香港旅發局表示，截至2月中，參觀人數超過18萬人次，其中農曆年初三更突破單日4,000人次參觀的紀錄；而情人節連周末假期(2月14日至16日)，每天亦有逾3,000人入場參觀。有商戶反映周邊產品銷情理想，除了本地顧客，亦有不少來自內地、台灣、日本、泰西及越南的旅客光顧。

由旅發局主辦的《九龍城寨之圍城》電影展覽於去年12月16日起移師到啟德舉行，該局表示，展覽同時增添多個全新打卡位，加設電影未有收錄的彩蛋，亦增設電影周邊商品攤位，包括經典美食、懷舊玩具和電影精品，讓市民及旅客跟着電影步伐探索香港，發掘旅遊新趣。而周邊產品銷情理想，其中最暢銷的產品是城寨模型，目前已售出過千套，甚至有內地旅客一次過訂購20套。

《九龍城寨之圍城》於日本上映，兩個多星期票房衝破1億日圓，大約相當於511萬港元，成為近5年當地上映的最高票房港產片。旅發局的旅遊義工本月起於周六及周日，亦提供專為旅客而設的導賞團，已參加或預約的日本遊客佔四成，其他參與導賞團的旅客來英國、美國、加拿大、德國及法國，包括一位曾於80年代到訪九龍城寨的退役英兵。