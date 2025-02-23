大角咀寵物公園又現疑似鼠藥　市民溜狗拖到實唔敢放繩

大角咀聚魚道寵物共享公園又見懷疑毒藥。今日(23日)下午近5時，有市民報案指上址發現與老鼠藥極為相似的藍色顆粒，警員到場在櫈底、花槽進行搜查，檢獲逾100粒藍色顆粒，案件列作「殘酷對待動物」跟進。

在公園放狗逾一年的黃先生表示，年初二開始發現懷疑毒狗顆粒放在地上，至今已見過多次，昨日(22日)及前日(21日)俱發現懷疑毒藥。他帶狗到場後不會放繩讓狗隻自由活動，同時盡量「睇實佢哋」，以免誤食毒藥。另外，昨日他更改放狗地點，到油麻地及佐敦放狗。

康文署於上月30日收到市民反映相關可疑顆粒，並通知涉事休憩花園的外判承辦商護衞員，護衞員即時回應指藥物顆粒並非由康文署放置，並隨即於翌日早上在休憩花園進行大清洗。而在事件發生數日後，署方外判清潔工人再於2月1日在花園內發現藍色疑似藥物顆粒，已即時進行清理及報案，並加強巡視及留意有關情況。前日東網亦曾報道事件，當日警員到場經查看「天眼」錄影片段，發現有人將一些不知名物體撒在花圃內。

另有網民早於2023年發貼文，指聚魚道寵物公園傳出有人投放老鼠藥，「有兩隻狗狗，因誤食毒藥已死亡」，更有人在公園內掛上紅字紙牌，警告狗主們慎防毒藥。另有街坊指有雀鳥懷疑誤服而死。