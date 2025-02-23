指政府財困不應向基層開刀　議員憂簡樸房租更貴　照顧者乏支援

面對眾多與會者的訴求，議員江玉歡指有市民擔心推出簡樸房後會加租，期望可以延長現金津貼。她說，現時輪候公屋的平均時間為5年多，但是有人等了10年，又指輪候公屋制度不透明，要改革透明度讓市民清楚。她又指政府不能逃避貧窮，沒資源時減少發放。

她說，沒有定義照顧者是不理想，部分人士需要重點幫扶。她又指未來部分工種會出現變化，要幫助基層衝破，政府也要研究避免影響市民收入。她表示，種種例子令她「個心唔舒服」，擔心香港沒有貧窮線會跌進「貧窮網」，爬不出來。

另一議員張欣宇說，取替劣質劏房會導致選擇減少、租金上升，要有更多供應才能達致正面效果，部門應該配合。他指政府財困，應該從管治體制節省，資源用在市民身上不是浪費，不認同向長者及市民開刀。他對官員沒有應邀出席感到遺憾，指調整乘車優惠、向基層開刀講不通也說服不了自己。

政府發展北部都會區，議員容海恩指北區沒有社區客廳。她表明曾向政府反映要特別幫助單親家庭，否則也是「疏忽照顧兒童」。她指本港出現「有工冇人做；有人冇工做」的情況，是分配問題，勞工及福利局要特別關注和正視。

她指部分情況照顧者「自己都病埋」，他們沒有薪酬和保障，需要更多關愛，政府應給予更多資源維繫家庭、維繫國家。她認為身處在貧窮線以下的人士「今年係，希望明年唔係。」她認為貧窮線有助社會知道要幫助多少人，只期望政策能幫助每一個人也是國家的期望。她舉例，清潔工薪金$7000，房租$6000。

社福界議員狄志遠認為「羊毛出在羊身上」，簡樸房制度會令租金上升，「冇得揀咪出街瞓？」他說政府節省資源，不應節省在市民身上，期望未來3年再有租金津貼。他說即使部分家庭父母不是香港人，但是政府有責任幫助香港的孩子，期望可以讓他們的父母工作，幫補生計。

他同時關注精神健康問題，又批評調整最低工資是「畀多兩蚊你啦。」他說最低工資的調整與企業東主的收入上升不符，照顧者熱線不足的情況也是「講到口臭」。他又即場問長者，是否知道甚麼是網頁。

他指貧窮線是必需的，可以看清楚問題的本質以及趨勢。他認為長者曾經養活本港官員，也如計較乘車優惠開「情何以堪」。

林振昇指首個在元朗的簡約公屋項目今年才入伙，指租金津貼應該延長3年，認為假如市民搬遷至元朗則應該提升配套。他認為政府應該要有目標，推出簡約公屋時紓緩租金問題。

他說全港400間小學只有120間有課後託管服務，希望更多計劃可以紓緩貧窮家庭。他說現時強積金由最低供款薪金，在職貧窮人士，退休可能也是貧窮。他說政府2020年曾表示會代為供款，期望盡快交代。

他澄清並沒有說不要貧窮線，只是說現時的貧窮是沒有功能，同意需要完善貧窮線以及堅尼係數。他又認為最低工資調整甚少參考本地生產總值，令低層市民分享不了經濟成果。