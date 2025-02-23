清華教授分析未來10年趨勢　機械人數將超人類

清華大學智能產業研究院（AIR）院長張亞勤院士周日（23日）在中國科學技術大學墨子論壇上表示，10年後機械人數量會比人類多，每個人身邊都會有10個機械人，包括物理或虛擬的。他指出，人工智能（AI）發展已進入「3.0階段」，從單純的訊息智能拓展到物理智能，如自動駕駛、機械人，和生物智能如腦機接口、AI輔助醫療。

張亞勤認為，機械人未來可能會陸續進入工廠、社會，最終形態是進入家庭，每個人、每個家庭都有機械人，它們能交流、做家務瑣事、陪伴聊天，是人類的管家和朋友。他預料，機械人和無人駕駛在未來3至5年發展變得愈來愈快，醫院、製藥、出行、製造等行業也會有很多變化。

針對內地AI初創公司DeepSeek大模型，張亞勤表示，美國公司OpenAI的AI聊天機械人ChatGPT是開天闢地，DeepSeek是ChatGPT以來最大的創新。而且DeepSeek完全開源，企業可自由使用、改進，毋須支付許可費用，堪稱AI行業近年來最具影響力的貢獻之一。張亞勤強調，未來人才的核心競爭力將不再是記憶能力，而是獨立思考和批判性思維，傳統的「填鴨式」教育模式必須改變，未來教育應更個性化，鼓勵學生提出問題、形成自己的獨立觀點。