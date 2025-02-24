月入中位數中西區佔首位　觀塘墊底

根據政府統計處去年公布2023年分區人口和住戶統計數據，全港於2023年有逾270萬家庭住戶，住戶每月入息中位數為3萬元，較2022年的2.83萬元多1,700元。以地區計，全港最高收入地區為中西區，住戶月入中位數為4.26萬元，觀塘成為住戶入息中位數最低的地區，只有2.4萬元。

統計處提供的最新資料及數據，主要是根據2023年1月至12月進行的「綜合住戶統計調查」的結果，以及年中人口估計數字而編製，很大程度上反映各區議會分區人口在該年的平均情況。根據報告顯示，全港整體勞動人口數目為3,822,300，元朗區、沙田區及觀塘區的勞動人口數目相對較多。整體勞動人口參與率為57.3%，中西區的勞動人口參與率最高有62.2%，而觀塘區的勞動人口參與率則最低有54.3%。全港家庭住戶數目為2,700,400，當中77.3%為從事經濟活動的家庭住戶，觀塘區、沙田區及元朗區的家庭住戶數目相對為多。家庭住戶每月入息中位數為3萬元，從事經濟活動的家庭住戶的每月入息中位數為3.83萬元。

在2023年，全港家庭住戶每月入息中位數最高的分區為中西區，住戶每月入息中位數為4.26萬元；月入最低則為觀塘區，入息中位數2.4萬元，兩者相差1.86萬元。深水埗區和黃大仙區分別是收入第二低和第三低的地區，住戶每月入息中位數分別為2.41萬元及2.51萬元。如果單計從事經濟活動的家庭住戶，不包括外籍家庭傭工，每月入息中位數最高的仍為中西區，達6萬元。而從事經濟活動的家庭住戶當中，月入最低的兩個區份分別為北區及深水埗區，同為3.15萬元，與中西區相差2.85萬元。