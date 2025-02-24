網購非本地毒蛇寵物　飼主被咬入院近月　醫生警告或無血清可用

去年有一名少年以數百元網購一條非本地的素貞環蛇作為寵物，惟不慎被咬傷右手食指，患持續性神經系統併發症，更出現嚴重橫紋肌溶解症等徵狀，入院後需插喉兩周接受機械通氣治療，並反覆注射大量抗蛇毒血清及施以5次血漿置換，入住深切治療部近1個月後才康復出院。香港中毒控制中心顧問醫生王紹明提醒，被毒蛇咬傷嚴重可致命，尤其非本地毒蛇，很大機會沒有抗蛇毒血清可用，故不應從網上或不明渠道買蛇。

2024年分別有65宗被本地蛇咬及5宗被非本地蛇咬往公立醫院求診個案，而5宗被非本地蛇咬傷個案中，佔3宗屬嚴重個案。另有一名蛇類愛好者被2米長寵物蛇咬傷，據患者稱是非本地的莽山烙鐵頭，他被咬後右手掌有兩處牙印，漸進性疼痛、腫脹、呈現瘀斑，水泡不斷滲血，血液無法凝結，整隻右手麻痹，隨後腫脹和瘀青更延伸至上胸部，患者同樣需需反覆注射大量抗蛇毒血清，並施以3次血漿置換，入住深切治療部半個月後，凝血功能得以緩解後康復出院。

至於肉毒桿菌毒素的中毒個案，由2023年的1宗急升至2024年的10宗，病人包括2男8女，分別有8人於內地、1人於本港，及1人於泰國接受注射。其中一名中年女士因言語不清及吞嚥困難入院，她在病發前3天曾於內地接受「瘦腿針」即肉毒桿菌毒素美容注射，患者在2周內病情急速惡化，包括四肢無力、眼皮下垂及呼吸困難，一度於深切治療部留醫，需用儀器協助呼吸及插鼻胃喉餵食，接受解毒劑治療後逐漸康復，但仍有嚴重後遺症，身體機能無法完全恢復。

中心顧問醫生陳志強指，肉毒桿菌毒素是一種神經毒素，是已知毒性最強的毒素，因藥物品質問題、用藥過量，或錯誤施行注射均可引致中毒，吸入一千萬分之一克足以致命，其醫學用途可令肌肉鬆弛及麻痹，品質受嚴格監控，只可由本地註冊醫生注射，如果在注射後出現身體不適，應盡快求醫。