中央今年一號文件　首次發展農業新質生產力

內地周日（23日）發布《中共中央、國務院關於進一步深化農村改革 扎實推進鄉村全面振興的意見》，是十八大以來第13個指導「三農」工作的一號文件。文件明確提出，以科技創新引領先進生產要素集聚，因地制宜發展農業新質生產力。這是中央一號文件首次提出要發展農業新質生產力。

文件共分6個部分，提出實現中國式現代化，必須加快推進鄉村全面振興。當中要求錨定推進鄉村全面振興、建設農業強國目標，以改革開放和科技創新為動力，鞏固和完善農村基本經營制度，深入學習運用「千萬工程」經驗，確保國家糧食安全，確保不發生規模性返貧致貧，提升鄉村產業發展水平、鄉村建設水平、鄉村治理水平，千方百計推動農業增效益、農村增活力、農民增收入，為推進中國式現代化提供基礎支撐。

文件又提出，推進農村移風易俗，推進農村高額彩禮問題綜合治理，發揮婦聯、共青團等組織作用，加強對農村適婚群體的公益性婚戀服務和關心關愛。此外，加大對婚騙等違法行為的打擊力度；加強宗祠規範管理；深化殯葬改革，推進公益性生態安葬設施建設；持續整治人情攀比、大操大辦、厚葬薄養、散埋亂葬等突出問題，完善約束性規範和倡導性標準；規範農村演出市場，深入整治低俗表演活動；加強農村科普陣地建設，反對封建迷信。