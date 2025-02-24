九秩春秋不忘初心　交通銀行深度參與推進人民幣國際化

交通銀行始建於1908年，是中國歷史最悠久的銀行之一。2025年，交通銀行扎根香港經營發展91載，服務香港91載，始終秉承金融報國的責任使命，持續當好服務實體經濟「主力軍」和維護金融穩定「壓艙石」，充分發揮集團綜合化經營和金融全牌照優勢，協助離岸人民幣市場的建設和拓展，支援實體經濟融資需求與對沖風險管理需求，為境內外市場提供多元化、訂製化的優質產品與服務，以深度參與離岸人民幣市場建設，服務國家金融領域高水平對外開放和高質量發展。

一是依託點心債承銷、投資業務經驗，協助市場建立健全離岸人民幣利率曲線。交通銀行香港分行連續16年獲財政部委任為離岸人民幣國債機構部分獨家發行及交存代理、財務代理。憑藉自身豐富的業務經驗、突出的專業實力和優質的金融服務，推動點心債市場的發展，協助建立健全離岸人民幣利率曲線，在滿足境內企業跨境融資需求、推動中國債券市場與國際市場接軌等方面發揮了重要作用。

近三年，交通銀行香港分行先後助力深圳市政府、海南省政府成功赴港發行離岸人民幣地方政府債券，開創內地政府於香港發行地方債券先河。同時，積極發揮「上海主場」優勢和香港金管局綠色債券認可安排行的牌照資質優勢，加快綠色金融產品創新，形成了「自貿區債+綠債」的創新產品體系，優化完善金融創新服務模式，推出了交通銀行明珠債「五位一體」綜合金融服務方案，進一步強化債券承銷業務的核心競爭力。

交通銀行香港分行和交通銀行(香港)也是離岸人民幣債券的重要投資者，不僅積極參與每一次離岸人民幣國債和央票的發行，支持財政部和央行在香港地區的常態化發行，同時持續優化資產配置策略，積極開展中外資銀行及企業離岸人民債券投資，加大對香港建設離岸人民幣業務樞紐的支援力度，進一步提升人民幣在國際金融市場的影響力。

二是利用金融市場業務綜合牌照資質，壯大離岸人民幣資金池。交通銀行香港分行作為首批參與「滬港通」、「債券通」、「互換通」交易的銀行，香港金管局指定的首批債券「南向通」做市商之一，持續與同業緊密合作，打通境內外人民幣流通渠道。

同時，背靠總行和境內市場，交通銀行香港分行持續為海外市場和清算客戶提供充足的人民幣流動性，強化香港離岸人民幣資金池規模及交易活躍度。

三是連接境內外金融要素市場，構建離岸人民幣交易及定價樞紐。交通銀行香港分行充分發揮與總行的聯動優勢，積極為市場提供流動性，穩定離岸市場價格，提供具有競爭力的大額交易報價；積極參與互換通交易，擴展與同業金融機構的合作，提高市場衍生品報價能力；利用離岸市場與在岸市場的聯動，發揮境內外人民幣交易和定價能力；交通銀行香港分行和交通銀行(香港)還加強對離岸人民幣債券市場（包括自貿區債和點心債）的投資和交易，支援實體經濟差異化的跨境融資需求。

四是積極拓展代客人民幣業務，豐富人民幣計價產品。配合互聯互通政策實施，交通銀行香港分行和交通銀行(香港)為私人銀行客戶及公司客戶提供具有競爭力的投資產品及對沖產品，包括但不限於美元兌離岸人民幣交叉貨幣互換、利率互換、人民幣零售存款證等，令客戶得以靈活地追求短期和長期目標。

‧投資均涉及風險。結構性投資產品涉及金融衍生工具。投資決定是由閣下自行作出的，但閣下不應投資在該投資產品，除非仲介人於銷售該產品時已向閣下解釋經考慮閣下的財政狀況、投資經驗及目標後，該產品是適合閣下的。存款證並非受保障存款，不受香港的存款保障計劃保障。

‧外幣投資受匯率波動而產生風險。客戶如將外幣兌換為港幣或其他外幣時，可能受外幣匯率變動而獲利或虧損。人民幣乃受制於匯率風險，以及人民幣現時並非自由兌換的貨幣。透過或由香港銀行進行的人民幣兌換或提供的人民幣服務，須受制於若干有關人民幣的政策或其他限制及相應的有關香港監管要求。有關要求將不時更改而毋須另行通知。