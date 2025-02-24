批港建設工程天價兼龜速　議員指政府要諗計扭轉局面

不少議員批評政府的工程成本高，建築期長。啟德體育園將會舉辦部分全運會的賽事，有議員近日考察同樣舉辦全運會賽事、位於南沙的「南沙全民文化體育綜合體」，雖然工程仍在進行中，但直指內地建造的速度及成本簡直望塵莫及，反觀香港工程天價及龜速，政府必需要借鑑內地，想辦法扭轉有關問題。

G19部分議員日前考察南沙的發展，議員洪雯今日(24日)在社交平台貼文，指香港建設工程又貴又慢，她作為參與審批的議員，在投票時往往極為掙扎：不批？項目具有重要性；批？天價+龜速。有辦法扭轉嗎？」她形容這次南沙考察，讓她見到數個「中國速度」、「中國成本」的好案例。

該等議員考察「南沙全民文化體育綜合體」，洪雯指這片巨大的體育片區，將會是今年11月全運會的場館之一。整個片區包括6萬座位綜合體育場、2萬座位綜合體育館、游泳跳水館、運動員中心、新聞中心等配套建築群。札哈.哈迪德（Zaha Hadid）的設計，建築難度很高，每張圖紙都不同，每個配件都要編號。如此龐大規模和難度的體育片區，80億人民幣投資、19個月的建築周期，若在香港，類似的項目可能需要5至10倍的成本，以及3至5倍的時間。

她指這種差距不僅是數字上的對比，更是發展模式與思維方式的衝擊，究竟「中國速度」、「中國成本」背後的支撐力量是甚麼？如何做到對時間與成本的極致把控？

反觀香港作為國際金融中心，擁有成熟的法治體系和市場機制，但她指在大型基建項目上，卻常常陷入漫長的審批程序、高昂的土地成本以及社會各界的爭議之中。內地「快、準、狠」的發展模式，哪些值得香港借鑑？或者說，香港是否能夠在保持自身優勢的同時，找到一種更高效的發展路徑？

她又舉另一個例子，指當地以40億人民幣投資、日處理生活拉圾8,400噸的拉圾綜合處理發電設施，而香港規劃中的第二個拉圾焚燒廠，日處理6,000噸，但所需投資預計500億港元。