11月起兒童坐私家車須使用束縛設備　違者最高可罰款2000元

運輸署今日(24日)提醒私家車司機，由今年11月1日起，兒童乘坐私家車時須使用兒童束縛設備，例如兒童安全座椅。新規定的目的是加強保障兒童乘車安全。兒童束縛設備可在交通意外中有效保護年幼乘客，減低死亡或重傷風險。執法人員方可向違反規定的司機發出230元定額罰款通知書；如案情嚴重則可交由法庭審理，最高罰款2,000元。

針對個別特殊情況，修訂規例提供兩項法定免責辯護，其一私家車司機有合理理由相信乘客已年滿八歲或身高達1.35米；其二司機在緊急情況下接載兒童，例如緊急就診而未能趕及安排和使用兒童束縛設備。

《2024年道路交通(安全裝備)(修訂)規例》已獲立法會通過。由今年11月1日起，八歲以下兒童除非身高達1.35米，否則不論坐在私家車前排或後排座位，均須使用兒童束縛設備；8歲或以上兒童或身高至少1.35米的乘客，則須使用兒童束縛設備或佩戴成人安全帶，否則司機不得在任何道路上駕駛私家車。除傳統設計的兒童安全座椅外，市面上亦有各類便攜式兒童束縛設備，如安全帶調節器、穿戴式安全約束背心、可折疊幼兒增高座位等供選擇。

署方提醒家長、監護人或接載兒童的私家車司機在購置相關設備時，應選擇適合兒童年齡及身形的設備，留意包裝說明及遵照指引安裝。如選用國際標準化組織固定裝置(ISOFIX)安全座椅，需加倍注意適用的汽車型號。如有疑問，應向製造或零售商查詢產品標準，以確認符合法例要求。