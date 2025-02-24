指工會出席國際會議不等同與境外組聯結　政府：修例不礙交流

政府擬修訂職工會條例，建議違國安者不得任工會職員或新工會發起人。

為堵塞漏洞，政府建議修訂《職工會條例 》，包括干犯危害國家安全罪行的人不得任職職員或作為申請新登記發起人，有議員關注本港工會日後與海外正常交流會否受影響，當局指工會出席國際會議不等同與境外組織聯結，不認為修例會影響國際交流

勞工及福利局局長孫玉菡今日(24日)在立法會人力事務委員會上指出，修例是確保政府更有效履行《港區國安法》和《維護國家安全條例》下的責任，堵塞漏洞，過去有痛苦經驗，最差的情況是幾個月內收到數以千計工會登記申請，從事與職工會無關的事情，認為有人想利用職工會登記制度的漏洞，進行與職工會無關的活動，需要防止亂象再生，強調結社自由並非絕對和沒有限制。

議員郭郭玲麗認同修訂有必要性，認為工會任何活動不應違反《港區國安法》，並關注本港工會向海外提供資金是否受條例規管。孫則指現有條例對工會向海外提供資金已有規管。

具工會背景的議員黃國指工會可以參加國際勞工會議或舉辦兩岸四地活動，但未必知道相關勞工團體是否政治組織，關注正常工會活動會否受影響。孫回應稱，參與國際勞工組織會議或交流不會受影響，牽涉如果接收境外資金，與境外組織有聯結或成為幹事才會受到規範，但參與幾千人的國際會議，與其他人握手，並不受影響。

同屬一個工會的議員陸頌雄關注修例沒有限制一個人參與工會或發起工會的數目，擔心有人變相在勞顧會等的選舉上種票。孫玉菡說需要顧及結社自由，因此沒有必要硬性規定，但如果發現數字很離奇，當局會審視。

有關修例主要是賦權職工會登記局可基於維護國家安全，拒絕職工會登記或合併；若干犯危害國家安全罪行，不得任職工會職員或作為申請新登記發起人，又規定職工會經批准下，才能接受境外資金。