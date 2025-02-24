43歲漢涉嫌「起底」前女友及事主女兒　遭私隱署拘捕

個人資料私隱專員公署今日(26日)在新界區拘捕一名45歲中國籍男子。被捕人士涉嫌在未經前友人的同意下披露她及女兒的個人資料，違反《個人資料(私隱)條例》第64(3A)條的規定。被捕人士獲准保釋，私隱專員公署會繼續調查案件。

調查顯示，被捕人士與事主於2021年開始交往，其後於2022年分手。分手後，被捕人士繼續聯絡事主，及至 2024年兩人發生金錢糾紛，被捕人士指稱事主欠債不還。2024年12月至2025年1月上旬，有人先後三次在事主女兒就讀小學的外牆及其附近的燈柱及屋苑範圍張貼多張載有事主及其女兒個人資料的單張，指稱事主欠債不還。

其後於2025年1月中旬，事主從即時通訊軟件收到數張相片，相片中載有一名人士穿着一件印有上述單張內容的上衣乘搭港鐵，並到事主居所附近的食肆用餐。被披露的個人資料包括事主的中文姓名及照片，以及事主女兒的中文姓名、就讀的小學名稱及班級。

私隱專員公署提醒市民，不要因為私人糾紛而將他人「起底」。「起底」屬嚴重罪行，違例者一經定罪，最高可被處罰款100萬元及監禁5年。